經查是台電電纜負載過高導致異味產生。(台南是工務局提供，曹婷婷傳真)

永康區東橋二街從今早上7時30分左右，陸續有民眾發現街上傳出陣陣化學異味產生，消防隊第一時間朝路面灑水降溫，控制現場，工務局透過台南市3D圖資系統查明，該處有埋設大台南瓦斯管線，但經檢測並無無漏氣，隨即再開啟台電人孔查探，最後確認是台電電纜負載過高導致異味產生，立即現場搶修。

工務局表示，台南市管線圖資已建置完成，為第一時間立刻釐清管線事故原因，更積極發展3D（位置及深度）地下管線圖資，可以檢查校正以往無法發現的2D（平面位置）圖資問題，如此，在不用開挖情況下，即可了解所有地下管線分佈情形。

工務局強調，一接獲東橋二街發生飄異味的狀況後，隨即透過該系統查明該地管線分布，並通知立即改善。工務局進一步表示，全市每年有超過1萬2000件道路挖掘申請案件，透過線上行動管理，市府可即時查詢，加速處理流程。3D地下管線圖資完成後更可避免二次挖損危險管線、增加工作效率、提供工作協調及辦理工程規畫等好處。

後續將提升台南市老舊管線汰換速率、加快如鐵路地下化等重大公共工程的推動、避免重誤挖危險性管線等重大公安事件發生，對於全市道路挖掘管理上會有更明顯貢獻。

(中時 )