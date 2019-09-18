2018年苗栗縣議員選舉，苗栗縣議員當選人鄭宗國遭落選對手孟文源提出當選無效之訴，經苗栗地院選舉法庭合議庭審理後，18日上午作出判決，駁回原告之訴。鄭宗國在得知判決結果後表示，感謝法官正義的判決，還他一個公道。

縣議員劉順松、鄭宗國、羅貴星。（圖/報系資料）

根據法院合議庭調查指出，2018年年11月24日舉行的苗栗縣第19屆議員選舉，投開票結果，鄭宗國得票數為4,747票，經中央選舉委會公告當選。落選人孟文源對鄭宗國提起當選無效之訴，主張被告鄭宗國在競選期間，先開網路直播要致贈選民老花眼鏡，隨後即贈送老花眼鏡給選民，並提供免費驗光服務，尋求選民投票支持，構成選罷法的賄選行為，而有當選無效的事由。而被告鄭宗國則抗辯其贈送老花眼鏡是在選舉登記以前，且老花眼鏡的價值低廉，主觀上沒有賄選的犯意。

苗栗地方法院受理本件107年度選字第6號當選無效訴訟，由審判長宋國鎮、法官曾明玉、法官何星磊共組選舉法院合議庭展開審理，並在18日作出駁回原告之訴的判決。

合議庭認為，被告鄭宗國贈送選民的老花眼鏡經送台灣區眼鏡工業同業公會鑑定結果，是大陸廠商多年前所生產的樣式，目前已無生產這類產品，當時每副價格約美金0.8元至1.1元間，折合台幣僅約28至 30元間，價格甚低。被告主觀上不致認為以此種低廉價值之物，足以左右選民的意向。

合議庭調查，本次選舉是在107年8月27日至同年月31日受理候選人登記，而被告致贈老花眼鏡的時間約在同年6、7月間，當時尚未登記為候選人。且被告如欲賄選更不會以網路直播的方式告知選民。

合議庭指出，依據所審理證據，認為被告應該沒有賄選的犯意，所贈送的老花眼鏡價值低廉，也不足以認為是賄選的對價。不構成選罷法第99條第1項的賄選行為，沒有當選無效的事由，因此判決原告之訴駁回。

苗栗縣議員鄭宗國在得知法院判決後表示，這判決還他一個公道，在他的認知，老花眼鏡價值未超過政府規定上限，根本不構成賄選，法官做出正義的判決，非常正確。

(中時 )