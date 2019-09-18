據內政部統計，近年來被收養人數逐年下降，但據兒盟統計，有藥毒癮背景的特殊需求出養童比率去年達18.6％，為近9年來新高，這些有藥毒癮背景的「紫錐花寶寶」遭收養的平均天數達440天，較一般的寶寶多195天。

雖然許多研究認為，這些孩子從母胎就暴露在抽菸、酗酒或吸毒等危害，會影響胎兒的發育，但據兒盟追蹤9年統計，有藥酒癮背景的孩子在出養當下，81.6％是健康、沒有發展遲緩疑慮；另從收養後續追蹤資料發現，所有的紫錐花寶寶中，歷經多年後有82.8％的孩童健康仍無虞。

兒盟執行長白麗芳表示，國外研究也證實，生活環境是影響毒品背景兒童的重要因素，當收養父母提供新的環境、關愛回應這些兒童需求時，成長的狀況與一般背景的收養童無異。這份統計也證實這樣的情況。

據兒盟統計，一般出養童要平均等245天才能等到家、特殊背景寶寶要400天、心理受創寶寶要534天、健康問題寶寶則要有582天。

兒盟說，國外的長期研究發現，收養家庭的關愛與照顧是紫錐花寶寶生命中的契機，他們成長後的健康狀況與為表現與一般孩子無異，兒盟呼籲政府應注意用毒人口增加與紫錐花寶寶增加的趨勢，並且提供相關的早療與特教資源，讓紫錐花寶寶能夠恢復康，也透過統計公開與實證喚起大眾對紫錐花寶寶的關注。

(中時 )