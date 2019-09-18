「球場上任何事都有可能發生！」寶島女子網球一姐謝淑薇昨天在泛太平洋女網賽單打第一輪後來居上氣走西班牙前世界球后穆古如莎（Garbine Muguruza），今天單打第二輪又是一場三盤激戰精采好球，目前兩盤打完，謝淑薇3：6、6：1和對手僵持不下。

第一盤謝淑薇保住前兩個發球局後，後面連續3個發球局遭到破發，先被對手拿下一盤領先；第二盤謝淑薇及時回神，不但破了對手4個發球局，讓梅藤絲這一盤一個發球局都沒保住，靠著連搶5局的氣勢要回一盤，將比賽逼進決勝第三盤。

(中時電子報)