又要逆轉勝？ 謝淑薇先衰後盛再拚三盤 15:292019/09/18 中時電子報 陳筱琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝淑薇在泛太平洋女網賽單打面臨苦戰，努力化險為夷。（資料照/美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「球場上任何事都有可能發生！」寶島女子網球一姐謝淑薇昨天在泛太平洋女網賽單打第一輪後來居上氣走西班牙前世界球后穆古如莎（Garbine Muguruza），今天單打第二輪又是一場三盤激戰精采好球，目前兩盤打完，謝淑薇3：6、6：1和對手僵持不下。 第一盤謝淑薇保住前兩個發球局後，後面連續3個發球局遭到破發，先被對手拿下一盤領先；第二盤謝淑薇及時回神，不但破了對手4個發球局，讓梅藤絲這一盤一個發球局都沒保住，靠著連搶5局的氣勢要回一盤，將比賽逼進決勝第三盤。 (中時電子報) #謝淑薇 #網球 #逆轉 #泛太平洋女網賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 泛太平洋女網賽 謝淑薇再讓前世界球后吃癟？ 17:362019/09/15 體育 又一個前球后成祭品 謝淑薇驚天逆轉勝 14:282019/09/17 體育 任正非：華為5G技術若轉讓競爭對手 將值數百億美元 19:102019/09/17 兩岸 體育熱門新聞 神奇小戴上線 中國賽首戰直落二勝出 - 體育 中職》劉玠廷鬆口樂天買桃猿 明日開記者會 - 體育 NBA》蝦米！ 勇士想用最高合約搶字母哥 - 體育 周天成漂亮出擊 大陸賽首戰直落二告捷 - 體育 又一個前球后成祭品 謝淑薇驚天逆轉勝 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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