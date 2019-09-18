國民黨中常委姚江臨。（趙婉淳攝）

鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020後，國民黨總統參選人韓國瑜遞出橄欖枝邀約會面，但遭郭幕僚打槍，中常委江碩平今天將在中常會中提案，請黨主席吳敦義帶隊，率領中常委齊去登門拜訪郭台銘，力圖團結。郭陣營推立委出征恐影響藍營選情，江認為「這些人不過是刺客，選舉困難重重」。

郭台銘表態不投入總統大選後，派幕僚參選立委挑戰韓家軍，郭幕僚上午直言「郭柯王合作勢在必行」，恐影響藍營立委選情。

國民黨組發會李哲華態度樂觀，他說，立委選舉到11月18日登記截止之前，都還有很大變數，目前國民黨做好提名工作，主軸還是總統立委聯合競選，目前要深入評估有點困難，而且郭幕僚尚未宣布參選立委。

國民黨中常委江碩平認為，區域立委選舉不是那麼簡單，因為很多人要長期經營，這些人不過是刺客，相信是困難重重，吳敦義也說過會繼續跟郭台銘溝通，「今天常會提案當中，我也提出意見，希望主席帶領所有中常委像郭台銘請益，希望他對國民黨有建言，歡迎提出他的意見，讓國民黨改正。」

國民黨中常委姚江臨說，郭台銘說過要涉及政治，立委是政治中心，推一到兩個人出來選立委，替郭闡述政治理念也是合理。他坦言，這會分到藍營選票，國民黨剩2個選區沒提名立委，整合交給組發會處理。

郭台銘至今仍不願意與韓國瑜碰面，整合觸礁，李哲華強調，國民黨一定團結所有願意下架蔡英文的力量，這是共同目標，相信熱愛中華民國各方好朋友都會盡一份心力。

姚江臨說，一定會修復與郭台銘的關係，「多一個朋友總比多一個敵人好」，相信時間會沖淡一切。黨內上下都期待郭台銘留在國民黨。雙方關係慢慢來，還有一百多天，先讓郭沉澱。

郭辦稱有國民黨大老跟郭說「換韓推郭」，李哲華嚴正表示，毫無所悉，韓國瑜是國民黨經由民主程序產生的總統候選人，絕對不會有外界揣測的事宜。

江碩平指出，沒有這回事，經過全代會通過的總統候選人，根本不可能再換，那些大老不知道是代表個人還是國民黨，他不清楚。吳敦義都沒有這個意念，一再請郝龍斌穿梭溝通，怎可能有這種事，一定是對手見縫插針。姚江臨說，韓下誰上絕不可能。

媒體詢問國民黨明年選舉，可能面臨輸掉總統、國會無法過半、韓國瑜遭罷免，因而失去中華民國等四輸窘況，李哲華說，內部對選情有掌握，已啟動區域聯合作戰，昨天到竹竹苗，今天到中彰投，後天到高屏等工作會報，一連串競選、助選、輔選強力整合，按照既定步驟走。

傳出韓國瑜的民調在中南部落後，李哲華說，民調起伏反映的是社會當前氛圍，挺韓的支持者可能無法從民調中被測到，過去幾場造勢也發現非傳統動員都很多人，對選情有很大信心。

江碩平說，民調一定會提升，最主要是因為韓國瑜年輕選票比較差一點，目前還有機會補救，會推出讓年輕人有感有希望的政策，相信民調會往上走。姚江臨表示，上週蘋果民調韓國瑜已止跌回升，士氣很重要。

(中時 )