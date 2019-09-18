由於文心森林公園鄰大墩七街側的路邊停車格車寬太窄，易擦撞路緣石，有車輛會靠左壓著停車格線停放，甚至超出停車格。（黃國峰攝）

台中市議員張耀中指出，文心森林公園鄰大墩七街側的路邊停車格車寬太窄，尤其現行主流車款車寬較寬，緊挨著路緣石停車，易擦撞。（張耀中提供／黃國峰台中傳真）

有市民停車於台中市南屯區文心森林公園鄰大墩七街側的路邊停車格時，發現停車格車寬太窄，容易擦撞路緣石，且右側乘客下車不易，台中市議員張耀中實測車格寬度約在203至205公分之間，明顯小於一般225公分，建議市府未來重繪車格，能考量現行主流車寬的要求。

文心森林公園鄰大墩七街的路邊停車格，因施作路平專案後，快慢車道分隔線及路邊車格重新劃設，但車格車寬大小不一最寬到 210公分，大部分約在203至205公分之間，一位鄭姓駕駛表示，擔心擦撞路邊人行道之路緣石，大多靠著左邊停車格線來停車，尤其夜間視線不好，更容易撞到路緣石。

中市議員張耀中指出，依「停車格位與禁停標線之劃設原則」，小型車停車位需用白實線標繪，線寬10公分，長5至6公尺 ，寬2至2.5公尺，現場實測大墩七街側的停車格，長度五公尺，但寬度多半在二公尺多三至五公分不等。

張耀中表示，現行流行的轎旅車及休旅車，多半車寬都在180公分上下，如果劃設剛好二公尺的車格，雖然符合規定，但左右平均約莫只剩下十公分可供開門的距離，寬度抓225公分，較符合現代主流車市的車寬需求，建議未來市府停車管理處在設置路邊停車格時，需多考量實際情形來劃設。

中市交通局長葉昭甫表示，基於交通安全，在扣除車輛通行必要車道寬度後，剩餘路側空間如足夠規劃車格，交通局才會劃設停車格，目前該處小汽車格寬度皆符合劃設規定，考量目前轎旅車及休旅車確實車體較寬，交通局將檢討在路側空間足夠前提下，適時加寬路邊車格寬度，讓轎旅車及休旅車更好停車。

(中時 )