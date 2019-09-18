馬尼拉地區初審法院18日針對廣大興案宣布判決後，時任承辦檢察官劉嘉凱欣慰不已，他稱被告是當地公務員，攻防格外不易，若非當時台灣檢警採證確實，菲方法官也不會採信台灣提出的法醫報告及彈道比對8名涉嫌開槍的菲律賓海岸防衛隊人員依殺人罪判刑。

劉嘉凱現轉換跑道在浩業法律事務所當律師，他回想6年前承辦廣大興案時仍是記憶猶新，他說，當時一登上「廣大興28號」漁船，只見彈痕彈孔遍及船身，可想見當時洪石成等人在船上的情形有多危急，而這也激發檢警單位要將該案查到底。

劉嘉凱說，案發後台灣要求依台菲司法互助協定進行共同調查，而菲方同意後，雙方各自派遣專案小組前往對方國家取證，因此5至8月間雙方往來數次，菲方到台灣查看魚船等證物，台方則到菲律賓訊問被告，而一來一往中，深刻了解到因被告是當地公務員，攻防何其難。

他說，8名被告起初不僅否認殺人，還反控是台灣的漁船越界、試圖衝撞在先，幸台灣檢警在案發後的採證工作做得落實，所提出的法醫報告及彈道比對完全能控告8嫌殺人罪，而事實也證明，菲方法官不僅採信台灣所提出的相關報告，最後讓殺人罪成立。

至於刑期部分是否有過輕疑慮，劉嘉凱指出，他尚未看到官方判決書，無從得知是以法官是一級或二級謀殺來判刑，但就台灣法律來看，殺人罪判處10年以上有期徒刑是在合理範圍，不過仍建議法務部能再考量死者家屬意見，與菲國決定是否上訴。

(中時 )