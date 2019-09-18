大安部落文化健康站帶領部落爺爺奶奶做健康操開場，縣議員黃月娥、鄉長劉美蘭、原民中心主任蔣意雄等人熱情參與。（巫靜婷攝）

原民中心主任蔣意雄簡報工程概況。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉大安及士象聯絡道災復工程18日動工，縣長徐耀昌、鄉長劉美蘭等人持金鏟進行動土儀式。（巫靜婷攝）

士象聯絡道因天災毀損嚴重。（原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

大安聯絡道逢大雨容易坍方、落石阻礙交通。（原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

大安聯絡道逢大雨容易坍方、落石阻礙交通。（原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

大安聯絡道逢大雨容易坍方、落石阻礙交通。（原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

5月豪雨釀災，泰安2聯絡道復建工程今動工。(原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真)

今年5月間豪雨侵襲苗栗縣山區，造成泰安鄉大安聯絡道及士象聯絡道沿線多處山壁崩塌、路面損毀，嚴重影響部落進出及農產品運送，原住民族事務中心向縣府申請動用災害準備金共1988萬8000元施作復建工程，18日於麻必浩部落市集舉行動土儀式，預計明年2月13日全數完工。

泰安鄉大安及士象聯絡道為後山3村士林、象鼻、梅園居民前往卓蘭市區的重要聯外道路，5月間豪雨及利奇馬颱風侵襲造成沿山壁開闢的道路出現坍方、落石不斷，路面損毀破爛通行困難，威脅遊客生命安全，也阻斷部落生計，為維護當地通行安全，2聯絡道將進行災害復建工程。

鄉長劉美蘭指出，過去公所曾向中央爭取千萬經費改善邊坡，但始終敵不過氣候影響，大安聯絡道每逢大雨幾乎都會坍方，但專家及原民會考察卻評估此地不適合建明隧道，士象聯絡道也曾向原民會爭取1200多萬經費，無奈地質問題常有落石，這次特別嚴重，許多巨石砸壞路面。

原民中心主任蔣意雄簡報，2聯絡道災復工程將施作護坡工法、坡面截排水、擋土牆及路面鋪設等項目，皆於18日開工，大安聯絡道分為3工區，因規模較大，總經費達1287萬1000元，預計明年2月中旬完工，士象聯絡道總經費達701萬7000元，預計1月上旬完工。

(中時 )