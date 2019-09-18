「2019彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW」，將於10月19日至11月17日在員林演藝廳帶來一連串精彩節目，今天《一夜新娘》先暖場。（吳敏菁攝）

「2019彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW」，將於10月19日至11月17日在員林演藝廳帶來一連串精彩節目，今天《一夜新娘》先暖場。（吳敏菁攝）

「2019彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW」，將於10月19日至11月17日在員林演藝廳帶來一連串精彩節目，今年劇場還特別針對不同族群規劃，7場次節目，加入新元素，如新馬戲、新住民議題、跨國合作、文本改編劇本、互動式劇場等，活化場館各種可能。

今天《一夜新娘》先暖場，原著王瓊玲、演員譚艾珍、陳以恩、風田、《單身租隊友》製作人尚安璿、演員又仁、以及不可無料劇場行政總監鍾欣怡等人與會，精選橋段演出，掀起了劇迷們期待。

彰化縣文化局舉辦「2019彰化劇場藝術節」今年首度針對不同觀眾族群規劃，加入新的元素，包含故事工廠《一夜新娘》以小說文本改編的大時代異國戀情；FOCA福爾摩沙馬戲團《悟空》帶來高難度特技表演的新馬戲；阮劇團《台語仙拚仙》以考試為主題的台語脫口秀。

無獨有偶工作室劇團《微塵．望鄉》關懷異鄉打拚的新住民議題；台南人劇團《愛的落幕》讓人體會愛情即將燃盡前的糾結與絕望；楊景翔演劇團《單身租隊友》告訴您遇到好室友讓您生活不孤單；不可無料劇場《第366夜》帶著棉被枕頭進劇場互動式體驗。

縣長王惠美表示，多元的7場劇在9月30前訂票，享有早鳥票75折的優惠，買套票還可以集點送禮物，此外，這次也與員林地區的藝文商店配合，憑券消費還有打折優惠。來到員林，可以坐火車、騎YouBike先到興賢書院等處遊玩之後，品嘗員林美食，再來看戲。

文化局長張雀芬表示，員林演藝是中部地區最佳展演場所，2014年起自辦彰化劇場藝術節，自2015年起年年獲文化部「藝文場館營運升級計畫」肯定及經費挹注，亦獲委員支持評鑑優等！今年已經邁入第6年，累積穩定觀眾群，約有4成觀眾來自外縣市，成功帶動城市行銷，創造藝文產業經濟鏈。

(中時 )