2020總統大選將近，國民黨是否能實現「政黨輪替」的願望，成為各界高度關注。對此，資深媒體人黃暐瀚分析近日所發生的事情後，直言「郭退韓升、逆轉發生」。

黃暐瀚在臉書指出，最近很多人問他，為什麼判斷2020國民黨不會贏？他則回應，因為藍營分裂、小英檢槍、抹黑抹臭、所以難贏。

然而，近日發生郭台銘退了，韓粉沒退；索羅門斷了，呂副進場了，香港新聞漸漸少了，前陣子的藍營宮鬥劇也慢慢下檔了。他指出，看到韓國瑜對馬英九極其禮遇，看到新北台中，紅潮驚人，「郭退韓升、逆轉正在發生」。

黃暐瀚提及，之前看到國民黨狀況不佳，應該不會贏，他就說「不會贏」，現在情勢逆轉，開始改變，蔡英文勝率降低，韓國瑜有機會提升，我就說「逆轉可能發生」。他認為還是那句話，朋友要多，敵人要少。朋友十個，抵不過敵人一位。選舉最大的秘密，就在於「票多的人，最後會贏」。

(中時電子報)