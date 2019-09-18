(16:17 更新內文)桃園機場捷運18日下午出現電力異常，列車直接停在軌道上動彈不得，桃捷公司指出，下午由A1發車開往A2三重站之列車，因發生暫時電力跳脫造成列車暫時無法運行，桃捷公司已緊急啟動應變SOP，調派列車，已於下午3點半完成支援任務，旅客已全數接駁完畢。桃捷最新消息指出，目前全線列車已於16：06恢復營運。

桃捷公司表示，下午由A1發車開往A2三重站之列車，因發生列車電力跳脫，造成該列車暫時無法運行。桃捷公司於最短時間內緊急啟動應變SOP，調派列車支援，提供動力推進，確保該故障列車進站停妥後，引導旅客安全下車。全線列車已於16：06恢復正常營運。A1站預辦登機及行李託運，預計於18：00恢復正常服務。

桃園捷運官網稍早貼出公告，因受列車異常，9月18日下午2點35分起全線班距調整為普通車15分鐘，暫停直達車、預辦登機及行李託運服務，A1台北車站至A6泰山貴和站班距不固定，A6泰山貴和站至A21環北站正常營運。若有異動將另行公告，請洽詢客服專線（03）286-8789。

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