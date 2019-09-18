▲埔里合唱團將在牛耳渡假村921震災20周年感恩音樂會合唱阮著打開心內的車窗、風吹的願望等歌曲。（牛耳提供）

▲感恩音樂會的序幕舞曲將由精彩的千手千眼觀音揭開序幕。（牛耳提供）

921屆滿20年周，牛耳藝術渡假村為感念災變發生時，災區受到世人關懷，各種救災物資及救難人員紛紛湧進埔里，讓無助災民得到重生與希望，該村基於感恩回饋，將於21日舉辦感恩燭光音樂會並提供300份感恩餐，來感謝昔日曾經幫助埔里災區重生的各界人士。

牛耳藝術渡假村總經理黃碩基表示，921大地震災情最慘重的埔里鎮，為鎮民帶來有史以來最恐怖的1夜，死傷人數達267人，並讓12,800戶居民房屋全、半倒，頓時家園變色，不少家戶更是陷入愁雲慘霧的生離死別世界，令人鼻酸。

黃碩基並指出，台灣是我們心愛的家園，921大地震後經過20年終於一步步恢復往日的美麗與生機，俗諺說：「食果子拜樹頭，食米拜鋤頭。」今年適逢921震災20周年，埔里人將回頭感謝昔日對埔里有恩的各界人士，因此牛耳藝術渡假村將於21日下午16時至18時舉辦感恩音樂會與感恩餐會。

感恩燭光音樂會將有千手千眼觀音的序幕舞曲、法莫爾木笛合奏團的六月茉莉、月夜愁、泰雅之戀、內山姑娘要出嫁演奏，並有埔里教會聖歌隊演唱嘔咾的歌，哈利路亞陶笛演奏，王明哲老師鋼琴彈唱黃炳松創作的油桐花、山城雨夜花、老伙仔、家婆、焢肉飯。

音樂會中除邀請多位知名音樂家表演，其中最特殊是邀請今年90歲潘英娥阿嬤創作921感恩歌曲，並由其孫女陪同演場，牛耳藝術渡假村並將提供300份感恩餐，感謝社會各界對災區的幫忙，當天歡迎各界踴躍參與。

(中時 )