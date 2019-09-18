麥若愚在節目上分享伍詠薇故事。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

名嘴麥若愚最近上節目分享演藝圈中令人意外的婚姻故事，他提及現年50歲的香港女星伍詠薇傳奇的第一段婚姻，指她21歲閃嫁大她30歲的富商翁江培，怎知新婚第13天，翁江培就因心肌梗塞猝逝，使伍詠薇遭指剋夫，處理後事時才發現身家1.7億港幣（約6.7億台幣）的翁江培其實是負債狀態。

麥若愚最近在《命運好好玩》分享伍詠薇的第一段婚姻，說翁江培過世後，除了發現負債外，又因先前有4任婚姻須分配財產，9年後伍詠薇才分得900萬港幣（約3560萬台幣）遺產，因此事件對她打擊太大，麥若愚表示，伍詠薇曾分享一度在感情上自暴自棄，甚至介入別人的婚姻當小三，但後來她悔悟向正宮道歉，雙方還因此變成朋友，人生相當戲劇化。

麥若愚說，因多次在感情上摔跤，伍詠薇對婚姻相當畏懼，直到1999年才和從事廣告業的練氏男子結婚，當年外界曾唱衰，幸好練姓男子的父母很開明，不在意外界閒言閒語，3年前練男陷出軌疑雲，伍詠薇出面力挺，最終守住婚姻，主持人馬世莉則說，聽完故事覺得這是老天給伍詠薇的磨練，「一定要過了那關，才會變得更漂亮」。

(中時電子報)