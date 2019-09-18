活動大使舒子晨分享差點受到詐騙的小故事。（調查局提供／張孝義真）

由法務部調查局主辦、一年一度的全民保FUN有獎徵答活動在8月31日結束後，18日舉行抽獎典禮，除活動大使舒子晨外，主辦單位也邀請了全國保防工作會報組成機關一同參與，調查局長呂文忠表示，調查局主辦有獎徵答，希望透過這樣的活動，傳達國家安全維護工作的訊息，希望所有的民眾了解安全維護的重要性，今年已經辦了14年，感謝熱情參與的民眾，也希望民眾繼續支持國家安全維護工作。

活動大使舒子晨在抽獎典禮也分享了一個差點被詐騙的小故事，她說曾遇過網友以贈送線上遊戲點數為由，要她提供父母的信用卡卡號，因此對於網路安全有深刻體認，希望藉此呼籲民眾要特別小心網路上的安全問題。

調查局表示，這次活動共吸引64萬餘人次參加，網站瀏覽人數近400多萬人次，雙雙創下活動開辦以來的新高，主辦單位藉由短片及有趣的問答，深入淺出地將國家安全維護觀念傳達給民眾，同時也抽出iPhone等好禮獎項，是非常有意義且富趣味的一項活動。

全民保FUN有獎徵答活動，在律師見證下舉辦抽獎儀式，成功抽出196名得獎者，全國保防工作會報組成機關也一同參與，代表著所有會報機關通力合作，一起在各個專業領域上，對全民安全防護盡心力。

(中時 )