921地震迄今屆滿20周年，當初照顧服務震災後失依兒的兒童福利聯盟文教基金會，18日於中友百貨舉行「再見練習題、兒福聯盟921重建、20年生命特展」，透過展出照片紀錄了失依兒童成長歷程，讓社會大眾感受生命教育的重要性。

1999年9月21日1時47分，劇烈地震憾台灣，當時造成2千多人死亡，是台灣人共同的沉痛記憶，兒童福利聯盟文教基金會於同年12月在台中成立「家庭重建中心」，陪伴照顧震災後、痛失雙親的134位失依兒童，提供專業的訪視輔導及家庭所需服務。

兒福聯盟指出，7000多個日子過去了，這群孩子現年平均30歲，有7成已進入就業市場，當中7成平均每月收入高於3萬元，近半數步入家庭，近7成則表示非常滿意或滿意現在生活。

兒福聯盟中區辦事處長林武雄表示，創傷的復原可能需要長達10年甚至近20年的時間，透過不同方式讓兒少和社福工作者以及社會了解災後生活重建的歷程和經驗，了解到日常預防和緊急救援缺一不可，便將對失依兒少的悲傷輔導延伸至對一般兒少進行生命教育，讓孩子及早認識生命的重量。

中友百貨與兒福聯盟一同合作展出，藉由故事牆、文字牆、資訊牆等3大區塊，展出兒福聯盟20年來輔導的案例及扮演的角色，活動現場另規劃了互動空間，讓來觀展的民眾可以練習「說再見」，對於很少主動說「再見」的華人來說，是一場別開生面的生命教育活動。

活動邀請曾演出電視劇「植劇場–天黑請閉眼」、電影「比悲傷更悲傷的故事」演員張書豪表示，921發生當時他年僅10歲，印象中家裡父親收藏酒瓶都摔破、玻璃碎滿地，但很多家庭經歷卻比他慘烈，這次擔任兒福聯盟愛心大使除了捐款，更呼籲大家珍惜生命、親人，盡一己之力幫助社會。

(中時 )