《猛禽小隊：小丑女大解放》釋出前導海報，一改DC電影慣有的黑暗冷調，以色彩繽紛的設計風格眼花撩亂粉絲，目的是要讓觀眾透過小丑女的視角去看那繽紛、熱鬧又帶有混亂的世界。

身兼製片且飾演小丑女哈莉奎茵的瑪格羅比說：「小丑女需要朋友，她喜歡與人互動，所以我不想拍一部小丑女的獨立電影。她要跟其他女孩們一起出任務，在電影圈中很少有這樣的女性超級英雄動作電影，我們努力嘗試開創一些超級英雄電影中不曾有過的新構想，而且幕前幕後的工作人員都以女性為主，許多概念都很創新，這是讓我最感到興奮的一部分。」

《猛禽小隊：小丑女大解放》構想來自DC同名漫畫，敘述一個不可能的組合，小丑女哈莉奎茵、黑金絲雀、女獵手與芮妮蒙托亞聯手，企圖從高譚市著名的犯罪首腦：「黑面具」手中拯救出一位名為卡珊卓拉該隱的小女孩。演員陣容包括瑪格羅比飾演小丑女哈利奎茵、朱妮絲莫利特飾演黑金絲雀、瑪麗伊莉莎白文斯蒂德飾演女獵手、蘿西培瑞茲飾演芮妮蒙托亞、伊旺麥奎格在片中飾演反派：「黑面具」。瑪格羅比同時擔任製片，電影由華裔女導演閻羽茜執導，克麗絲汀哈德森擔任編劇。電影預計於2020年2月7日在台上映。

《猛禽小隊：小丑女大解放》釋出前導海報。（華納兄弟提供）

(中時 )