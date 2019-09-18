鴻海集團創辦人郭台銘前天晚間拋震撼彈，正式宣布不參選連署，但今天小黨公布的民調卻顯示，蔡英文的支持度竟以49.1%大勝韓國瑜的32.2%，兩人相差16.9個百分點。對民調下滑，國民黨組發會主委李哲華說，民調起起伏伏正常，「但韓國瑜的很多支持者，事實上可能是在民調沒辦法測到的」，基本上對選情是有很大的信心。

根據國內媒體與綠黨合作製作的最新民調指出，蔡英文在20歲以上各年齡層的支持度都高於韓國瑜。此外差距最大的，20到29歲的支持度更是出現蔡64%：韓17.8%的落差。若是蔡韓雙方對決。支持度為蔡49.1%：韓32.2%，在郭柯不選、三腳督告吹後，郭的支持者尚未流向韓國瑜，這也為韓國瑜的民調曝警訊。

對於韓民調下滑，李哲華今(18日)在中常會前受訪時一次回應，李哲華說，民調起起伏伏正常，「但韓國瑜的很多支持者，事實上可能是在民調沒辦法測到的」，基本上對選情有很大的信心，因從過去的幾場的造勢動員而言，「非傳統式動員都可以那麼多人了」。

而國民黨的下一步是甚麼？李認為，目前國民黨就做好自己的工作，將主軸放在總統跟立委的聯合競選。而郭台銘不選，李強調，相信熱愛中華民國的各方好朋友，大家都會盡一份心力。

(中時電子報)