花蓮高等法院庭長邱志平受訪說明無罪理由。（王志偉攝）

前花蓮縣長傅崐萁疑因涉入花蓮理想大地土地交易案，遭花蓮地檢署追加起訴違反稅捐稽徵法及偽證罪，花蓮地方法院去年8月一審認定理想大地案農地實際交易者並非傅崐萁，傅也不是購地的榮亮公司實際負責人判決傅無罪，檢方不服提起上訴，花蓮高分院仍維持一審無罪判決。

花蓮高等法院庭長邱志平今天受訪表示，綜合檢察官提出各項證據，包括一審、上訴證據，仍無法證明被告傅崐萁為榮亮公司實際負責人，所以維持一審無罪判決。

花蓮高分院判決指出，同案被告榮亮公司實際負責人鮑廣廷則依逃漏稅判決有期徒刑1年6個月、登載紀錄不實判刑2個月可易科罰金；另被檢方指控涉逃漏稅與偽證的農地買主林德復，也因罪嫌不足獲判無罪。

法官駁回檢方上訴理由，指出被告傅崐萁、林德復、鮑廣廷偽證部分，認原審判決就此部分為無罪之諭知，核無不當，除補充如後述外，檢察官上訴固提出網路新聞報導等證據，然此部分不具證據能力，自無證據證明力可言。

法官判決認為，關於「榮亮公 司購入、賣出幸福人壽股份」一事，也與本案起訴事實並不相關。檢察官遽予引用，且未舉證證明上述兩件事實間，存有何特殊手法而得推論均屬同一人所為之特徵，是檢察官引用並以之推論被告傅崐萁即為榮亮公司實際負責人，因此有本案犯行，尚難採取。

法官就檢察官於原審及上訴時所提出的各項證據予以綜合觀察，仍不足以認定被告傅崐萁、林德復共同違反稅捐稽徵法；被告傅崐萁、林德復、鮑廣廷犯偽證罪，原審判決就此部分為無罪之諭知，核無不當，因此維持原判。

(中時 )