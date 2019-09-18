受惠台中捷運明年底將通車，捷運經濟效應啟動，建商紛卡位推案。（盧金足攝）

台中市捷運明年底全線通車，機捷特區的交通便利特色，「勝麗方程市」和台中其他重畫區密度高不一樣，獲得很多客戶青睞。（盧金足攝）

台鐵紅線新5站開通、國道新工程與未來捷運綠等交通利多，成功串連北台中潭子、單元12與機捷特區。。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台鐵紅線新5站開通、國道新工程與未來捷運綠等交通利多，成功串連北台中潭子、單元12與機捷特區，區內房市熱絡北屯單元12與機捷特區因交通議題、好市多北屯2店與春水堂進駐等利多，備受首購、首換等自住族群矚目，勝麗建設推出「勝麗方程市」吸引眾多首購族、首換族購屋遷居。

北屯區單元12與機捷特區，受惠台中捷運明年底將通車，捷運經濟效應啟動，建商紛卡位推案，地價水漲船高，2017年每坪地價尚在2字頭徘徊，2019年機捷特區土地成交價每坪已達40至58萬元，單元12土地成交價高達每坪31至38.9萬元。

交通建設為買房置產的黃金定律，北屯因捷運、74號道的交通利多，新興重畫區土地增幅驚人，尤其捷運機廠G0商業特區以土地漲幅達9.61％居冠。

富田廣告協理呂國勳指出，軌道經濟帶來城市願景與增值利多，機捷特區土地交易熱絡，勝麗建設早在G0站特區插旗籌案，在2019年9月正式推出大基地指標案「勝麗方程市」，坐落在28米敦富路第一排，近距捷運綠線G0站及台鐵高架捷運化的頭家厝站，距離74號道潭子交流道僅800公尺，未來連接國道四延伸線，環城路網通勤、移居最快速。

呂國勳強調，坐擁台鐵紅線、捷運綠線交通優勢，2000多坪基地的「勝麗方程市」，特別認養台中市府的生態淨水體驗公園，勝麗建設敦親睦鄰，達到友善城市的責任，社區外獲綠意及親水空間，社區內規畫一樓公設包括烹飪設備、兒童遊戲室、瑜珈室等。

來客以台中區為主，尤以北屯區在地，還吸引西屯區的中科客層，「勝麗方程市」位在北屯機捷特區，是台中房市最熱區域之一，因為捷運明年底全線通車，台中市機捷特區的交通便利特色，和台中其他重畫區密度高不一樣，獲得很多客戶青睞。

呂國勳說，「勝麗方程市」位於機捷特區，交通匯集，74號快速道路，台中數一數二交通匯集點，大環境享受交通便利和未來性，區內唯二正臨敦富路，更因位於重畫區主幹道，建築退縮15米，形成百米林蔭大道，中庭有430坪，內外形成高綠覆。

「產品優異性比單價更有競爭力！」呂國勳強調，目前市面風行總價市場，小坪數，但「勝麗方程市」不會因坪數小，影響居住品質，規畫兩房一衛的空間，坪效發揮到主臥享有更衣間，產品明顯區隔，而且四大公設五大主軸，方便日後維修避免增加管理費，公設實用性高易維護。

交通利多之外，坐落在特商區的北屯好市多，也預計在年底完工，「勝麗方程市」鄰近即將開幕的全球連鎖名店「好市多」2店，周邊緊鄰頭家厝、東山、軍功、松竹四大商圈，還有僑孝國小、北新國中學區，及常春藤、華盛頓、葳格等私校，許多家長為學區進駐。

首購、首換族前進北屯區，一條松竹路就有10多家接待中心，勝麗建設表示，搶搭交通利多、逐捷運而居，已成為G0總站特區共擁的地段利多，同樣是捷運宅，購屋者要比較的就是產品力。

(中時 )