苗栗市某國小2年級男童疑因感染腸病毒死亡，苗栗縣衛生局表示，相關病歷及血液檢體已送至疾病管制署進行檢驗，是否為腸病毒重症有待疾管署專家委員研判釐清。

衛生局說明，男童13日因發燒、冒紅疹等症狀，連2天前往地方診所就醫，遭醫師懷疑感染腸病毒，校方依規定通報，並建請學校停班。而男童情況未好轉，16日家長緊急帶去醫院求診住院，經診斷男童流感、腸病毒篩檢皆呈陰性，但透過X光檢驗發現疑有肺炎症狀，住院當晚情況越發危及，轉往台中榮總治療，但在途中病情惡化死亡。

衛生局副局長莊素玲說明，男童死亡原因為急性心肺衰竭，但是否為腸病毒將以採集血液檢體送疾管署釐清。

衛生局指出，全縣目前疑似通報個案有495人，並有9班國小、24班幼兒園因腸病毒停課，呼籲民眾落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，並要求各校提供充足完善的洗手設備外，也加強教室環境通風、整潔與消毒，注意學生身體狀況依規定通報，避免疫情擴散。

(中時 )