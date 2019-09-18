國際獅子會300E1區高雄市愛民獅子會長施黛華、以及14分區主席吳佳臻等，聯合10個分會，18日主辦鼎金國中大型社服捐贈儀式，捐贈鼎金國中拔河代表隊35萬元，添購拔河衣服和訓練設備。

高雄市愛民獅子會長施黛華代表國際獅子會，18日將35萬元捐贈給鼎金國中，由鼎金國中校長瞿仁美代表接受。

施黛華表示，這次捐贈共有高雄市成功、愛心、愛國、八德、柴山、蕙新、二聖、澧鈺、愛益、以及玉山獅子會等10個分會協辦，希望幫助這些成長中、來自弱勢家庭的青少年，讓他們了解，社會對他們的關愛。

她說，青少年是人生成長過程中，重要的轉捩點，希望這些青少年走向正道，未來在長大之後，有能力之餘，也可傳承社會的愛心，回饋社會。

施黛華表示，鼎金國中拔河代表隊的器材和設備，在一場大雨中遭到破壞，面對經費不足的問題，這群青少年利用課餘之際，動手整理回收物品，為自己籌措比賽經費，精神令人感動。

她說，鼎金國中拔河代表隊經過全隊努力，更從全國最後一名，進步到全國第二名，團隊精神與努力的成果，「為高雄杏壇，寫下一條繩子的感人故事」。

(工商 )