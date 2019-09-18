黑人陳建州昨（18）日早產兒公益活動，被問到先前主持的節目《叫我神隊友》的班底筋肉爸爸中風的消息，他也做出回應，並表示有致電給筋肉媽媽關心他的狀況。

健身達人筋肉爸爸與筋肉媽媽（左）與黑人陳建州（右）。（圖／中天提供）

昨日剛滿38歲的健身達人筋肉爸爸，在兩週前突然中風，夫妻倆先前都曾參加過中天節目《叫我神隊友》的錄影，和主持人黑人也有好友誼，昨日黑人出活動時接受《中時電子報》的專訪，提到筋肉爸爸的狀況，他表示在知道後有和筋肉媽媽通上電話，了解狀況並為他禱告，希望他能近況康復，也希望藉由此事提醒大眾，不管運動與否，都要注意健康。

筋肉爸爸外型帥氣，先前更是中天節目《叫我神隊友》的固定奶爸。（合成圖／翻攝自筋肉爸爸臉書）

正值壯年體格健壯的筋肉爸爸傳出中風消息，他的血脂、膽固醇、血壓、內臟脂肪都標準，但由於家族病史中有凝血功能的問題，他們以為運動、體力好、健檢沒事就常熬夜、作息不定加上睡眠不足。常常半夜工作不睡覺，睡得很少，一天加起來睡眠不到六小時。就這樣過勞加上家族疾病，讓他37歲壯年中風，目前筋肉爸爸也展開復健之路。

筋肉爸爸現在努力復健中（右圖），由於掌握黃金急救時間，加上平常有運動，所以恢復快速。（合成圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

同時黑人也關心早產兒的狀況，台灣將近每十位新生兒就有一位是早產兒，就連他的小孩飛飛翔翔都是早產兒，所以他也希望透過公益活動，讓大家更關注到早產兒問題，也能盡心幫助這些家庭。

(中時電子報)