環保團體綠色和平今（18）日公布《電子製造業黑成本》研究報告並指出，台灣電子製造業是用電最高的行業，如能轉用再生能源，每年將可減少約100例因罹患肺癌、中風等慢性疾病而提早死亡的案例。若進一步換算潛在健康衝擊的經濟成本，每年更可替全民省下91.34億元；反觀電子業年收益超過5兆元，應儘快轉用綠能，少用燃煤電力。

提出這項研究報告的綠色和平空氣汙染議題資深全球專案主任勞里．糜偉（Lauri Myllyvirta）進一步指出，過去15年全台用電需求成長有接近6分之1來自於單一企業，也就是半導體製造業龍頭台積電。而其再生能源使用僅佔用電量7％，糜偉估算，若台積電轉用再生能源電力，每年將可減少31例提早死亡的潛在案例，更可省下28.14億元潛在健康成本。

糜偉強調，這是全首次專門研究電子製造業所帶來的空氣汙染與潛在健康風險衝擊；綠色和平全球空氣汙染研究團隊，結合大氣模型與現有的流行病學資料和文獻，推估電子製造業以及台積電，若轉用再生能源、降低對燃煤發電需求時，可減少的潛在健康風險與經濟損失。

糜偉說，無論整體電子製造業或是台積電，快速成長的用電量若仰賴自高汙染和高碳排的燃煤電廠，除了助長氣候變遷，電廠所排放的大量空氣汙染物質，包含細懸浮微粒（PM 2.5）、二氧化氮（NO2）以及二氧化硫（SO2）等，更會增加人體致病風險、增加提早死亡的風險，額外增加的醫療費用更會造成經濟上的負擔。

綠色和平說，全球電子產品業趨勢，國際品牌包括Apple、HP、Google在內的企業，已訂定逐步達成100％再生能源的目標，也推動全球供應商轉用再生能源。但台灣業者使用再生能源占比絕大多數低於5％，若不改善恐將影響未來在國際供應鏈中的地位，無論為人為己都應轉用綠能。

(中時 )