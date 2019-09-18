鹿港鎮公所為倡導環保觀念與習慣，舉辦鎮內各級學校廢乾電池、廢平板電腦回收比賽，鹿港鎮長許志宏今天到文開國小視察。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所為倡導環保觀念與習慣，舉辦鎮內各級學校廢乾電池、廢平板電腦回收比賽，鹿港鎮長許志宏今天到文開國小視察。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所為倡導環保觀念與習慣，舉辦鎮內各級學校廢乾電池、廢平板電腦回收比賽，學校分成千人以上及千人以下兩組競賽，用實際行動來減少環境汙染，並讓有用的資源得以循環再造，今天到文開國小，秤出最重的班級有35公斤，掀起歡呼，哇

！幾乎是一個學童的體重了，其餘班級也都有十幾公斤。

鹿港鎮長許志宏今天到文開國小視察，表示廢乾電池中含汞、鎘、錳、鎳、鈷等有多種重金屬物質，如混在垃圾中掩埋，會造成水源及土壤汙染。 廢平板電腦的液晶螢幕對環境也具潛在危害，如因此發起這次比賽，由學童帶動家庭一起來做環保。

文開國小詹梅雪表示，這次活動特別有意義，透過實際回收行動，小朋友更深刻認識到環保重要，還動員家庭成員，還把社區也捲進來，大家一起來，效果特別好。

競賽活動時間自7月1日起至8月31日止，今天由鹿港鎮清潔隊到各級學校來回收廢電池及廢平板電腦，並當場秤重量，記錄之後會依電池回收價每公斤7元、廢平板電腦回收價每台10元回饋給學校。

另外還有競賽獎金，學生人數千人以上的學校第一名獎金6000元，第二名獎金4000元，第三名獎金3000元。 學生人數千人以下的學校，競賽第一名可獲得獎金5000元，第二名獎金3000元，第三名獎金2000元。

(中時 )