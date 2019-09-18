澳大利亞一名健行者不慎跌落6公尺深的瀑布並將自己的腿給摔斷。當時他毅然決定「帶著」這斷腿努力爬行。在經過兩天的「自救行動」後才被救難人員救起。54歲的尼爾(Neil Parker)在澳洲布里斯本(Brisbane)健行時，不慎失足跌斷了他的腿。他稱腿被「折半的乾淨俐落」(clean snapped in half)。因為他跌落時連同手機也一併遺失，所以他當機立斷展開一場「自救行動」。

據《BBC》報導，尼爾拖著斷腿，忍受著極度的痛苦緩慢的爬行著。他回憶當時的噩夢，表示自己簡直不敢相信，明明只有3公里的距離但他竟得爬2天。所幸，尼爾本身是一位經驗豐富的叢林行者在他的包裡早已經備妥急救用品，甚至連止痛藥都準備完善。尼爾陳述著當時帶著腿的情況，「我必須帶著我的腿，而當這腿完全不能碰到任何東西時它真的非常的重。」最後尼爾告訴大家，讓他撐過這次難關的是他的家人，「我必須要在我孩子們身邊」。

(中時電子報)