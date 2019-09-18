台南市文化局9年間陸續出版大台南叢書達60冊，為「台南學」奠定豐厚基礎。（曹婷婷攝）

台南縣市合併迄今，台南市文化局9年間陸續出版大台南叢書達60冊，為「台南學」奠定豐厚基礎，以多元文化元素詮釋台南文化的豐富性與多元性，不但建立在地文化特色，也讓在地人取得在地歷史解釋權；今年首度攜手蔚藍文化合作出版涵蓋出生、嫁娶、喪葬「生命禮俗專輯」，一改過去自編自印，期拓展通路。

台南是牽亡歌的起源地、山區海邊與城市「過火」和「請水」儀式各具不同形式，台南市文化局今天發表「大臺南文化叢書第7輯：生命禮俗專輯」6書，從出生、成年、結婚到終老，都有一套運作模式，久之成俗，裡頭蘊藏豐厚人生哲理與生命史觀，不僅是個人重要生命議題，更是城市發展極具特色的文化。

文化局長葉澤山說，台南擁有豐富多元的文化風貌，文化局持續邀集在地文史工作者蒐集、研究文獻史料，多年來持續出版「大臺南文化叢書」系列，迄已發行「地景文化」、「信仰文化」、「公路文化」、「工藝文化」、「城鄉風貌」、「戲曲文化專輯」及最新問世的「生命禮俗專輯」，描繪專屬在地文化，帶領讀者進入大台南文化歷史現場。

「大臺南文化叢書」第7輯以「大台南生命禮俗專輯」為題出版《臺南生育禮俗研究》（吳建昇、陳志昌）、《臺南嫁娶禮俗研究》（張耘書、鄭佩雯）、《臺南喪葬禮俗研究》（楊士賢）、《臺南牽亡歌陣研究》、（吳碧惠）等4書，廣泛調查研究大臺南生命禮俗樣態，開拓更寬廣文化視野，為這個時代留下生命禮俗的運作軌跡及其多元面貌。

此外，為豐富「大臺南文化叢書」內涵，此套專輯也特別規畫「在地文史研究」系列《臺南請水儀式研究》（周宗楊）、《臺南過火儀式研究》（吳明勳），全面探討大台南請水與過火民俗諸多樣貌及儀式意義，彰顯大台南多樣信仰文化，展現城市治理與文化發展的人文特色。

文化局指出， 「大臺南文化叢書」長期深耕，委實為「台南學」奠下基礎，這一次首度攜手蔚藍文化合作出版，封面設計活潑吸睛，期許透過拓展通路，好東西能與更多人分享。

(中時 )