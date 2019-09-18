第三屆的菊島澎湖跨海馬拉松將於11月3日登場，活動整合澎湖最美麗海灣賽道、創意啦啦隊、創意補給站、融入社區風情及音樂饗宴等系列活動，以度假風格、美食盛典、綠色環保、追風音樂會等跑旅賽事呈現，型塑海島小鎮的運動旅跑意象與浪漫氛圍。今年首次增設全馬接力組，會後音樂會還邀請到金曲歌后艾怡良，邀請民眾探索菊島風貌。

觀光局表示，第三屆菊島馬拉松以「做自己的破風手」為主題，呼應跑者不畏澎湖陣風「逆風而跑」，將澎湖絕美景色、小鎮特色風情、在地美食與濃厚人情味推廣至全球，期吸引更多國內外旅客造訪，以提高台灣能見度。

觀光局指出，該賽事是全台唯一具備「跨海＋跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB 點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複，賽道途中不僅能夠欣賞澎湖海天一色的絢麗風光，沿途更有18個特色補給站提供當地美食，要讓跑者「吃到捨不得完賽」，會後還有追風市集及音樂會活動。

觀光局表示，今年首次增設全馬接力組，以特殊拼圖式紀念獎牌象徵團結精神完成挑戰。本屆活動大使由天才跑者混血美女雷理莎擔任，將與金曲歌后艾怡良，共同出席追風音樂會的表演壓軸嘉賓，同時也希望藉由活動帶領跑者與民眾一同領略澎湖的秋冬特色，並讓全球看見菊島特殊之人文風貌。

觀光局澎管處表示，本賽事規劃均以低碳減塑為原則，結合澎湖豐富的社區文化、美食元素，盼民眾用雙腳親觸「跨海＋跳島」，來體驗澎湖秋冬之美，為搭配賽事遊程，多家旅行社也結合機＋酒行程，來供民眾與選手挑選參加。

(中時 )