最平價的夢幻聯名來啦！愛吃牛排的朋友肯定認識牛排教父「鄧有癸」，但這次他不賣高級牛排，而是直接把最擅長的牛料理變身帕里尼！讓大家想吃好料不用跑餐廳，在星巴克就能吃到米其林等級的輕食，分別是「紐奧良風牛肉帕里尼」以及「美式牛胸薄片帕里尼」，兩款牛肉都是燉到細嫩才配上醬汁跟起司，吃起來真的好令人滿足。

（圖／楊婕安攝）

除了有可以帶著走的帕里尼之外，更有適合坐著吃的「主廚版紅酒燉牛肉」，把上等牛肉加入紅酒燉煮，更有厚實牛肋塊，肉香噴發又多汁，一吃就知道功夫多深厚。不過「教父系列」可是要等到11月才開賣喔！

（圖／楊婕安攝）

等不及的人不妨先鎖定搶先登場的主廚系列～今年星巴克就與義大利紅蝦美食評鑑認證的餐廳主廚Augustin合作，推出三款「鮪魚乳酪番茄」、「粉紅火腿菠菜乳酪」、「義式雞肉」佛卡夏，結合了柔軟的老麵麵包跟義式風味，一定要推一下佛卡夏搭配上的乳酪抹醬，超滑口又香濃～起司控絕對不能錯過！

(中時電子報)