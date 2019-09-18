市府針對經濟弱勢存第1桶金，開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，鼓勵家長及孩童每月定期儲蓄。（市府社會局提供／甘嘉雯傳真）

為幫助經濟弱勢孩童存下第一桶金，衛生福利部於2017年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，鼓勵家長及孩童每月定期儲蓄500元、1000元或1250元直到18歲，市府18日召開專案會議，桃園市截至2日為止，申請開戶率為46.1％，尚未達標，市長鄭文燦要求加強宣導，強化中低收入戶家庭經濟及理財能力。

目前各縣市申請開戶率及繳存率，桃園市 52.33％、46％；台北市45％、67.06％，新北市35％、60.75％；台中市43％、66.76％；台南市41％、57.38％；高雄市33％、61.31％，分析數據，桃園市符合兒少教育發展帳戶資格人數共計171人，申請開戶人數798人，但衛福部現行目標為50％，繳存率卻是5都最低，顯示穩定繳存情況尚待加強。

社會局長鄭貴華表示，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」可透過低收入戶或中低收入戶申請增列新生兒列冊資格、主動辦理嬰幼兒營養品代金，以及一併申辦兒少教育帳戶等一條龍式服務機制協助開戶，鼓勵家長及孩童每月定期儲蓄，並由政府以1：1比例存入同額款項至孩子成長到18歲止，最多可存下54萬元，讓孩子擁有更好的教育發展機會。

(中時 )