竹崎警分局長謝政憲得知農會的協助阻詐成功，17日下午到內埔辦事處頒發感謝狀。（竹崎分局提供）

嘉義縣竹崎地區農會內埔辦事處主任張素媛16日發現1名劉姓老翁至農會辦事處提款，分2次要提領新台幣16萬元，懷疑劉翁遭到詐騙集團詐財，除不斷拖延劉翁提款，也悄悄地向竹崎分局內埔派出所報案，經過內埔派出所副所長曾宗南、警員梁緁玲到場勸說後，成功阻斷一件詐騙案。

警方表示，劉姓老翁於16日上午接到一通「猜猜我是誰」的電話，因口音與多年前教導劉翁唱歌的老師相當類似，劉翁不疑有他，對該詐騙電話內容深信不移，佯裝歌唱老師的詐騙集團男子向劉翁表示近日急需用錢，要向劉翁借款新台幣16萬元，劉翁立刻答應，並到農會辦事處提款要返家等待詐騙集團面交。

警方接獲報案後，立即趕赴竹崎地區農會內埔辦事處，經過一番解釋勸說後，劉翁才警覺遭到詐騙，事後劉翁表示除了感謝警方的勸說外，更感謝農會的主任及職員。竹崎警分局長謝政憲得知農會的協助阻詐成功，也在17日下午到內埔辦事處頒發感謝狀。

竹崎警分局指出，詐騙模式不斷更新，目前竹崎分局轄區發生數以「假檢警」最多，「猜猜我是誰」為第二，「網路購物分期付款」第三，警方會利用各種與民眾接觸方式加強宣導，每月更會與金融機構行員、超商店員接觸交換阻詐心得，希望能將阻詐得面向擴展到最大。

(中時 )