A5和牛在不少人的心中是頂級牛肉，但近日有網友詢問，「A5和牛真的好吃嗎？」他認為，自己吃下來後覺得，油感豐富的和牛，如果沒有可以解膩的飲品，吃起來不太舒服。話題一出，意外地引出不少老饕在底下討論。

原PO在mobile01上發文，他說自己近期有比較多的機會吃燒烤，「老實說我吃A5和牛燒烤的感覺是這樣的，不管是自己烤還是店家烤，大概就是一種油感豐富、肉感較少，滑嫩、入口即化的感覺，但多吃幾口，如果沒配個可以解膩的飲品，會有一種不太舒服的感覺」。原PO表示，他心中開始懷疑大家口中說的極品是不是被定義出來的？

貼文一出，底下不少網友也紛紛贊同，「我之前帶全家去吃過，我父母吃了幾口就不想吃，我老婆是還好，也沒很愛，都是卡在覺得太油了，吃不慣」、「我自己是覺得A5好吃，但太油，吃少少可以」、「A5和牛，太油了，沒辦法適應」。

但還是有其他饕客緩頰，「愛吃肥牛肉的就會超愛，上次去吃燒肉，叫了1公斤A5和牛自己吃，超爽」、「我覺得要吃A5道地和牛，還是要去日本產地吃比較好」。

(中時電子報)