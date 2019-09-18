敦南麗緻酒店的小姐下班搭乘計程車返家，途中躺在後座爛醉如泥，王姓計程車司機想要叫醒她，反遭小姐指控摸胸、親吻臉頰，檢察官以強制猥褻罪提起公訴。法院依警方採集DNA報告，驗出另一人的唾液，卻沒有計程車司機的DNA，判決王姓計程車司機無罪。

去年1月20日凌晨2點多，酒店小姐在店樓下攔車返家，一上車就不省人事，在後座呼呼大睡，直到抵達目的地後山埤捷運站，司機下車到後座，想要叫醒小姐，開啟駕駛座後方的車門，爬進車內想要叫醒小姐，直到小姐驚醒嚇得她打電話給經紀人求救並報警。

王姓司機辯稱，將車子停在安全的路肩，擔心小姐倚靠副駕駛座後座車門，突然開啟會害她摔出車外，才會從另一側爬入車內叫醒小姐，而且，他還幫小姐考量，依車隊規定，遇到酒醉不醒的乘客，直接將人載到警察局，但聲色場所的小姐不喜歡進警局，才會盡量叫叫看，並不是要猥褻小姐。

合議庭調閱捷運站監視器，2點32分停車後，司機爬進去後座2次，還在車外抽一根菸，證述相符，直到2點43分離開，前往經紀人所在位置。反而是酒店小姐前後說法不一，經紀人到場後，還說「你不要每次喝醉就這樣好不好」，酒店小姐情緒激動說：「他親我手」，但報案卻說遭摸胸親吻等。

警方當天以棉棒採集酒店小姐的臉頰，比對後除了有她自己的DNA之外，還有另一人的DNA，卻沒有與計程車司機相符的DNA，因而認定司機並未親吻酒店小姐的臉頰，因而判決司機無罪，全案仍可上訴。

(中時 )