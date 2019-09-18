鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020後，國民黨總統參選人韓國瑜遞出橄欖枝邀約會面，但遭郭幕僚打槍，中常委江碩平竟然建議黨主席吳敦義帶隊，率領中常委一齊登門拜訪郭台銘，力圖團結。對此，「宅神」朱學恒今在臉書專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼文表示，百年政黨...竟然下賤到連脊椎骨和尊嚴都沒有了。

朱學恒指出，「國民黨一個百年政黨，竟然沒有骨頭到郭台銘一宣布退選總統，馬上出來爭先恐後的讚頌他，說他超大氣的啦，國民黨要跟他合作啦，立刻要前去拜訪啦，難道郭台銘人格高尚與否跟他選總統有關嗎？選總統就低劣，不選就他媽好棒棒？國民黨一個百年政黨竟然下賤到連脊椎骨和尊嚴都沒有了，選前選後兩個樣，不知道孫中山會怎麼想？」

對朱學恒的痛批，網友呼應表示：「郭董有自己的想法，那些人只是膚淺的政治人物」、「百年大黨眼裡只有重返執政的利益，哪裡有什麼脊椎骨什麼尊嚴」、「說的太棒了給你一個讚」、「真的夠荒謬」。

(中時電子報)