鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020，但表態不願重回國民黨，還嗆國民黨總統參選人韓國瑜不需安排會面。中常委江碩平建議黨主席吳敦義率團向郭台銘請益，吳說，將繼續囊括郭台銘、王金平等其他支持力量，至於形式、跟誰去、何時去，當然是選擇最佳形式，但不限於帶幾個人等方式。

為避免郭台銘分裂藍營，國民黨中常委江碩平下午在中常會中，建議黨主席吳敦義率中常委向郭台銘請益，國民黨主席吳敦義聽聞後說，黨副主席郝龍斌受他請託與郭台銘洽談，中間洽談很多次，不見得每次對外公布，很高興最後發展得到妥適處理，接下來國民黨將團結所有力量，確保2020大選成功。

吳敦義強調，明年選舉定位為總統與立委聯合造勢、整合的選舉，將團結所有力量，保證2020年勝選。另外，中常會上也關注索羅門群島斷交，中常委提醒外交、兩岸關係牽動國家發展重要趨勢。

再過三天就是921大地震滿20周年，中常委劉大貝等13人針對蔡政府當前住宅政策成效不彰，社會住宅興建緩慢，包租代管誘因不足，都會區房價居高不下，因應青銀共居到來，國民黨應提出具體有效政策，協助民眾居住安全。

吳敦義表示，蔡政府執政下，面對都會區房價居高不下，三年來興建社會住宅，發放短期租屋津貼，及房屋貸款補助等討好民眾，無法解決年輕人買不起房，老人無力更換適合老人居住的新房，以及住宅快速老化問題，蔡承諾的實價登入2.0，修法跳票，可說是跳票總統，請智庫與韓陣營國政顧問團對，研議具體可行政策，幫民眾解決居住安全，爭取支持。

(中時 )