國內嚴防非洲豬瘟疫情侵台，加強海關檢疫，劉姓男子卻以運動鞋、女裝等名目報關，2次向大陸肉商採購豬腳筋，被海關儀檢查獲攔下，法院簡判他罰款，得易服勞役，他上訴求緩刑，二審維持原判，但宣告緩刑2年、公益捐款12萬元。

大陸地區是行政院農委會公告為口蹄疫、非洲豬瘟的疫區，劉男2017年9月至2018年1月間，分2次向大陸深圳的商家，以每公斤1000元新台幣的價格，訂購共23.7公斤豬腳筋，由大陸地區的一家國際通運公司委託不知情的報關公司人員，以進口運動鞋、女裝申報海關。

台北海關人員在桃園機場快遞貨物進口專區以儀器檢驗時，查獲內容物與報關名稱不符，開箱檢查發現竟是豬腳筋，當場查扣。

嘉義地院簡易法庭依違反《動物傳染病防治條例》各判劉男3月徒刑、5月徒刑，併科罰金1萬元、併科罰金2萬5000元，罰金得易服勞役，但劉男不服簡判，而上訴並請求緩刑。

嘉義地院二審合議庭駁回上訴，仍依違反《動物傳染病防治條例》維持原判，並判劉男緩刑2年，並應於判決確定之日起8個月內，向公庫支付12萬元，不得再上訴。

(中時 )