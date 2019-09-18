台鐵票務中心位於中壢火車站第一月台端末，沒有招牌的三層樓建築，過往每天票券印量超過百萬張，中心內部的機器與珍貴歷史票券，都是珍貴的文化資產，因桃園鐵路地下化工程，該中心未來將面臨搬遷，立委陳學聖、市議員魯明哲18日邀集相關單位會勘，籲重視文化保存。
台鐵唯一的票務中心就位在中壢火車站，過往每天票券印量超過百萬張，因是有價票券，連台鐵自家員工都不得其門而入，非常神秘。隨時代演變，紙本票卡逐漸被背磁式車票、悠遊卡等電子票證取代，票務中心目前仍持續運作，主要印製集集線、紀念車票及周年紀念車票等業務。
陳學聖指出，該票務中心是全國公部門中唯一仍在運作的車票及表報印刷廠，保有古老機器設備，並遵循珍貴工藝技術，具有極大保存價值，應該成為文化博物館，全力搶救。魯明哲也說，對於台鐵、鐵道迷而言，這地方具有歷史及觀光價值，過去曾申請成為歷史建築，研議結果卻是不列冊被打回票。
文化部文化資產局副局長張仁吉說，台鐵票務中心硬體建築因應鐵路地下化未來將搬遷，屆時將依文資法做價值評估後再做處分，機具等珍貴歷史文物，相信台鐵會好好保存。
(中時 )
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