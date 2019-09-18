台南市議會上次定期會通過提案要求市府針對消防局所屬義消組織編列救災協勤經費，議長郭信良18日表示，經審視市府提出的109年度總預算，並沒有看到編列相關預算，這代表他還不夠努力，除為此向全體義消人員致歉外，也籲請市府重擬109年度總預算。

市府回應指出，市府對議員建議相當重視，像農路改善經費增加1億2000萬元，還增列鄰長中秋節慰勞金每人每年1000元；另考量公共安全，109年度也將先行編列購置第2套歐式消防衣，至於義消協勤津貼未來將視財政狀況納入考量。

消防局也說，每年都有編列義消辦公費，目前暫無急需增編各分隊每月1萬元，各義消分隊也都有顧問在協助經費問題。

郭信良表示，綜觀6都對義消人員的各項補助經費，大致分為辦公費、協勤費、誤餐費、自強聯誼活動等項目，台南市是6都中唯一沒有編列協勤費的城市，雖然台南市編列每次40元的出勤代金，但相較其他城市所編的協勤費，明顯太過微薄。

郭信良還說，市府回函指如果依議會決議，每個義消組織每月編列1萬元的協勤經費，每年預算將增加1548萬元。但市府109年度歲出1005.80億餘元，較108年度歲出862.58億餘元，增加超過143億元；義消人員長期協助消防局進行各項救災工作，維護市民生命安全，市府卻連1548萬元都不肯編列，令人失望。

郭信良強調，市府以減收房屋稅23億元為由，對議員們的建議及地方需求置之不理，但市府編列的109年度稅課收入（含房屋稅、土增稅、遺贈稅、菸酒稅及統籌分配稅），卻較108年度增加2.08億，亦即雖然房屋稅減收，但整體的稅課收入卻是有增無減，何來的歲收減少呢？

郭信良呼籲市府懸崖勒馬，別再以單方面的資訊來搪塞大眾，應重擬109年度總預算，好好地檢討，將對地方建設的建言納入總預算中，再向議會提出。

(中時 )