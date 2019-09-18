網友近期瘋傳警消裝備「開箱」照，海巡署也做了豪華版開箱文，展示著海巡如何從海、陸、空守護台灣的領海及海岸線。

海巡署長室臉書也PO出艦艇「開箱照」，包含「怒海守護－巡防艦隊」、「鋼鐵海防－岸巡隊」、 「空中曙光－空勤吊掛分隊」。

小港機場的黑鷹開箱。(翻攝自臉書《海巡署長室 Coast Guard》)

海巡署將海、陸、空都分別開箱介紹

岸巡隊開箱。(翻攝自臉書《海巡署長室 Coast Guard》)

【怒海守護－巡防艦隊】

配置20噸至3,000噸的巡防艦艇，搭載艦隊與船務人員，執行海上各項任務；不僅守護我國海域，公海遠洋巡護更是家常便飯。

【鋼鐵海防－岸巡隊】

配置巡邏車、多功能艇、橡皮艇、無人機，搭載岸巡人員，執行港口、近岸各項任務；配合岸際雷達等偵蒐裝備，監視所有近海目標，走私、偷渡、非洲豬瘟...別想過我這關！

【空中曙光－空勤吊掛分隊】

配合黑鷹、海豚直升機，搭載空勤吊掛人員，支援海上各項搜救、執法任務；當海上發生危急狀況，就是這群天降神兵出動的時刻。

海巡署表示，海巡將這3個單位置放在台灣周圍就開啟24小時不間斷的守護功能，確保我們的領海及海域安全。

(中時電子報)