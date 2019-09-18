新北市屈公病疫情不斷延燒，市府派員於戶外地區進行噴消。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市上月26日傳出首起本土屈公病例，疫情不斷延燒，今再傳永和區保平里60歲男子、中和區中興里44歲女子確診，由於2人於潛伏期間曾到中和國強嶺步道或周邊錦昌里等風險區域活動，並未出國，新北市衛生局研判同樣是群聚感染，並已完成2人住家及活動地戶內外及周邊風險場域孳清噴消。

衛生局調查，永和區保平里男子於8月30日出現發燒及關節痛，當日就醫診斷為感冒，9月10日出現紅疹再次就醫，並於當日通報採檢，9月16日經二採後檢驗確診。

中和區中興里女子則於9月4日出現發燒、頭痛及關節痛， 4日、9日就醫皆診斷為感冒，直到11日出現紅疹再次就醫，並於當日通報採檢，16日經二採後檢驗確診。

衛生局表示，目前已完成2人住家及活動地戶內外及周邊風險場域孳清噴消，已將國強嶺步道及周邊風險區域之區塊防治計畫擴大至25公里，並持續動員加強社區環境孳清與預防性噴消，後續也會安排針對感染者住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消。

衛生局長陳潤秋強調，屈公病是透過病媒蚊叮咬的疾病，清除環境孳生源是防止感染屈公病根本之道，呼籲民眾應依「巡、倒、清、刷」口訣，加強居家環境巡查，落實戶內外積水容器清除，若出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，尤其是手指或腳踝的關節異常疼痛甚至持續很久，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )