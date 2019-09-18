天降磁磚，將1名53歲蕭姓女工人砸傷！台中市太平區樹孝路1處工地，18日下午2點多，正在工地施工的蕭姓工人，硬生生卻被墜落的磁磚，砸中頭頂，當場血流滿面，經通報119後送醫救治。國軍台中總醫院表示，因傷者到院時意識昏迷，經急救後逐漸恢復意識，傷在頭頂後方，因顱內出血，醫院仍須進一步評估觀察再開刀。

據了解，當時工地正在施工中，王姓工人當時要把整箱磁磚吊掛至2樓，繩索卻不慎斷裂，導致整箱磁磚往1樓墜落，不偏不倚、砸傷在1樓剛好經過的蕭女頭部；重力加速度情況，蕭女被擊中痛得倒地不起，當場失去意識。

目擊民眾指出，當救護車緊急趕到現場，蕭女倒在地上、昏迷不起，闖禍的丈夫王姓工人圍繞在旁邊關心。王姓男子表示，因與蕭姓妻子從事房屋裝潢工程，當天承包樹孝路1處民宅「磁磚黏貼工程」，施工不當、釀成大禍，他祈禱老天，保佑他妻子平安、脫離險境。

(中時 )