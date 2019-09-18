享譽國際的指揮家亞尼克．聶澤－賽金，即將率領費城管弦樂團來台，日前傳來捷報，除了目前執掌的紐約大都會交響樂團、費城管弦樂團兩大交響樂團，又獲得加拿大蒙特婁大都會管弦樂團的終身合約，團隊特別在音樂廳外牆放上這震撼樂壇的消息，並幽默地寫上「2020、21、22、23、24到永久」字樣，和樂迷分享。

在樂壇穩健地站穩腳步，亞尼克可說是帶領費城管弦樂團挺過破產危機的關鍵人物，他在知道樂團面臨破產的狀態下，仍接下音樂總監一職，並動用許多人脈，挽救樂團的經濟危機，以正向、積極的方式，帶領百年老團一步步重新站穩腳步。

亞尼克現年44歲，他來自加拿大，自小嶄露音樂天分，5歲學琴，8歲聽到祖賓．梅塔指揮蒙特婁交響樂團，演出柴可夫斯基的《悲愴》交響曲，大受感動，從此愛上古典音樂，10歲立志要當指揮家，還會請朋友假裝拉小提琴，他就站在大夥兒面前指揮，他表示：「我現在重新看小時候指揮的影片，動作的概念和現在沒什麼不同，揮舞的幅度都很大，我以全身心指揮。」

過去費城管弦樂團曾在1999、2005、2014年來台，這回來台行程，亞尼克邀請韓國鋼琴家趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作，各演一場音樂會，演出曲目包括拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲。演出將於10月31日至11月1日，在台北國家音樂廳登場。

值得一提的是，這回音樂會也開啟「青少年音樂計畫」，廣邀20歲以下的青少年走入音樂大廳，感受北美五大交響樂團的魅力。

(中時 )