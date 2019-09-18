不讓東京專美於前，睽違一甲子，波士頓交響樂團將在2020年再度訪台，加上近期將登台的費城管弦樂團，北美五大交響樂團在短短2年內，接連造訪台北，讓台北成為亞洲地區的音樂幸福城市。
「北美五大交響樂團」是1950年代就被樂評家廣泛使用的術語，指的是美國五個具有重要成就的交響樂團，包括紐約愛樂、波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團、費城管弦樂團和克利夫蘭管弦樂團。
近年北美五大來台時間，包括2018年紐約愛樂由范志登率領來台、今年1月慕提帶芝加哥交響樂團來台、3月魏瑟－莫斯特領軍克里夫蘭管弦樂團來台，10月費城管弦樂團即將來台等，台北可說是近2年來，北美五大亞洲巡演不可忽略的城市。
波士頓交響樂團上回來台，是1960年新聞局委託遠東音樂社舉辦，當時的票價一張是60元台幣，據了解，當時教師月薪約為120元台幣，仍有不少樂迷共襄盛舉。現確定將在2020抵台，勢必又將引發樂迷的朝聖風潮。
(中時 )
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