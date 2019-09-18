苗栗縣長徐耀昌在鄉長劉美蘭、縣議員黃月娥等人陪同下，前往柯菊蘭的故居弔唁。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌瞻仰文面國寶遺容，盼她在天之靈保佑原民鄉親。（巫靜婷攝）

泰雅族最後1位文面國寶柯菊蘭14日因病辭世，大體停放泰安鄉梅園村故居，苗栗縣長徐耀昌18日前往靈堂弔唁、慰問家屬並致贈2萬元慰問金，徐表示，Yaki象徵泰雅族的文化與精神，國寶殞落讓人十分不捨，感謝公部門及民間協助改善居家環境並照顧國寶生活起居。

柯菊蘭Yaki（泰雅族語對婆婆、奶奶的尊稱）為苗縣最後1位文面國寶，她的殞落令各界不捨，原民會、文化部、縣府、鄉公所等單位，將協助分攤約25萬元喪葬費，並發放2至10萬元不等的生活補助金，家屬將於21日在梅園國小舉辦告別式，原民會當時頒發原住民專業一等獎章，褒揚柯菊蘭生前對原住民文化事務的貢獻。

徐耀昌18日率同社會處長楊文志、文觀局長林彥甫一行，由縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭及鄉代會主席簡義成等人陪同，前往靈堂弔唁並瞻仰遺容，徐耀昌表示，Yaki是（苗縣僅存）唯一文面國寶，是珍貴的文化資產，她的離開令人感到不捨，盼她在天之靈保佑原民鄉親否極泰來。

大千醫院自1996年認養47位文面國寶，挹注龐大資源與人力協助照護長輩，院長徐千剛表示，2013年為改善國寶居住環境，特別花費19萬3000元協助柯菊蘭整修住家，包含鋪設鵝卵石鋪面以便長輩進出、安裝熱水器等，另補助醫療費用、提供拍痰機、拍背機、製氧機及每月3000元營養費等，徐感嘆「直到逝世前一天呼喚她都會開張眼睛，想不到走的那麼突然」。

(中時 )