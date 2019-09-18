歷史悠久的俄國柴可夫斯基音樂大賽，今年6月發生有史以來最大烏龍，大會報錯曲序，讓晉級決賽的大陸選手安天旭措手不及，雖反應快速接上演奏，但錯愕的表情，讓全球樂迷留下深刻印象，最後拿下第四獎。事過境遷，安天旭的演出邀約越來越多，他的老師、鋼琴家劉孟捷對此表示：「這是一股助力，這種機會很少見，讓全世界都記得他，等於是獲得很大的祝福，要懷著感恩心。」

劉孟捷表示，安天旭跟他學琴6年，「是很有想法、為人老實的孩子，追求技巧扎實，不會一味追求炫技。」

劉孟捷說，賽前特別交待安天旭，要和大會確認曲序，並要讓委員會簽名，沒想到還是發生這麼曲折的事。「安天旭彈決賽時，我人在日本，當時是凌晨兩點半，本來已經傳訊息給他說我要睡了，醒來再看錄影，但卻還是看完直播，後來也傳訊息安慰他。」

委員會在事件發生之後，第一時間打電話說明失誤，並詢問劉孟捷意見，安天旭是否有意願重彈，「我覺得他的演奏有因為這件事而受到影響，但重彈真的沒必要，比賽名次該如何就是如何，重來一次，也不確定會如何，一切真的很難說。」

劉孟捷表示，能獲選參加這麼具有代表性的國際大賽，已經是一件不容易的事情，「他承受很大的壓力，在曲序出錯時，也反應快速，這證明了他的實力。」

至於安天旭之後還會再參加大賽嗎？劉孟捷表示，需要依照目前的發展而定，「但他應該至少兩年不需要再參加比賽，不過學生都有自己的想法，我也會尊重他。」

(中時 )