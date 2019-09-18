淡水稼日蒔光基地為第1屆全國青年景觀競賽第3階段實作場地，園區內的繽紛花海大受好評。（新北市景觀處提供／譚宇哲新北傳真）

新北市景觀處日前針對淡海輕軌行政中心站旁的稼日蒔光基地進行綠美化，委請景觀科系學生設計的繽紛花海、幾米裝置藝術大受好評，景觀處即日起至30日舉辦第1屆全國青年景觀競賽徵件，提供總獎金10萬元的入圍獎金，廣邀全台45歲以下景觀、園藝及建築相關能手，參與新北市公園綠地景觀設計。

景觀處指出，第1屆全國青年景觀競賽不同於單純的景觀競圖，重視參賽者實作能力，比賽分為3階段，第1階段為開放空間園藝景觀競圖，參賽者可考量淡水在地特性、環境、人文、氣候等元素，將元素轉化為設計手法。

第2階段則是透過公開評圖，讓參賽者對自己的作品進行論述，彼此間也能互相觀摩學習；通過第2階段的參賽隊伍將可以獲得上限15萬元的建置材料經費，於第3階段競賽中將設計轉化為實體造景。

景觀處長陳進謙表示，最後獲選的造景作品除了有總獎金10萬元獎金，也將在稼日蒔光基地展覽至12月，透過作品展示，讓全國景觀設計人才的作品貼近市民生活，增添城市質感。相關競賽內容可上中華民國景觀學會官網查詢。

(中時 )