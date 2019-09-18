疾病管制署今（18）日公布國內新增3例本土屈公病病例，個案為新北市永和區保平里60多歲男性、中和區中興里40多歲女性與台北市萬華區華中里80多歲男性，同屬中和區國強嶺群聚事件、疫情燒到永和區與台北市同時出現首例感染個案。

今天新增3例個案分別自8月30日、9月4日及14日因陸續出現發燒、肌肉關節痛、結膜炎及紅疹等症狀就醫，其中永和、中和個案是9月16日第2次採檢後，因檢出屈公病抗體陽性確診；萬華個案在9月16日就醫後通報，今天檢驗確診。

疾管署副署長羅一鈞表示，永和、萬華的個案平時活動地除住家外，經常至中和區錦昌里運動，因該地鄰近國強嶺的周邊區域；而中和個案住家位於國強嶺封鎖管制步道口旁，發病前曾至國強嶺周邊爬山，初步研判3人感染都與國強嶺有關。

羅一鈞說，國強嶺群聚已增為13人，原本國強嶺東側發生疫情，現在北側、東側也有了，疫情延燒擴大，必須監測到10日15日，新北市政府也在9月16日擴大中和區的區塊防治執行範圍至25里。

今年以來，我國共計81例屈公病病例，其中14例為本土病例，分別為新北市13例(中和區9例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例)與台北市1例(萬華區)，另有境外移入病例67例。

(中時 )