一名年約75歲賣玉蘭花的李姓老婦，17日深夜獨自徘徊在平鎮區環大馬路上，北勢派出所巡邏警員發現後，主動上前關心老婦，得知老婦因玉蘭花沒有賣完、無法回家休息，員警見已經深夜又颳起冷風，索性自掏腰包，花了300元將剩下的20串玉蘭花打包帶走，讓老婦早點回家休息，也讓老婦紅著眼眶頻頻感謝。

北勢派出所副所長鄒佳淳表示，17日深夜10時許，巡邏警員彭證瑋、郭豐慶途經平鎮區環南路與中豐路旁時，發現一名頭戴斗笠、身穿反光背心賣玉蘭花的老婦人，獨自一人趁著路口紅燈時，穿梭在車陣中向駕駛人兜售玉蘭花，警方見狀後，擔心夜間視線不佳、造成老婦危險，立即停車上前勸阻。

警方了解後發現，老婦已在此路口賣玉蘭花賣了整晚，直到深夜仍剩20串未能賣出。老婦向警方表示，「玉蘭花今天若沒賣完，明天花就不新鮮，不能賣了。」由於老婦堅持不肯返家休息，員警擔心老婦穿梭在車陣中，天色昏暗、視線不佳，萬一被車輛撞擊將不堪設想。

警員彭證瑋為讓老婦盡速返家休息，索性自掏腰包300元，將老婦剩下的20串與蘭花全部買下。老婦原以為要被取締罰款，但卻遇見暖心警察，也讓老婦紅著眼眶直說感謝。

(中時 )