「汎桌」學員正聚精會神用著量杯，調配葡萄酒。（林雅惠攝）

南台灣第一間葡萄酒混調工作坊「汎桌」進駐鳳山！讓你親身感受調酒的樂趣，每月開設基礎點心、調酒、大廚烹飪課程，由知名烘焙及餐飲業甜點師傅授課，總監李雅廷表示，調酒課程更邀請到美國加州釀酒師湯瑪斯‧佛斯特指導學員利用試管器具，調製最佳口感紅酒。

「汎桌」總監李雅廷是正修科大生活美學兼任老師，李憑著對食物的熱情學習做菜、調配葡萄酒，系統化建立對食物的知識，過程發現餐桌其實是每個文化的縮影，透過食物了解世界是很有趣的，於是她創辦了汎桌。

她說，將定期開設兩等級的葡萄酒品飲課，第一級屬於葡萄酒入門，建立葡萄酒基礎知識，第二級延伸到葡萄酒製程，將世界著名葡萄酒種植產區納入課程範圍，並討論天氣、人工製成、自然環境對葡萄酒風味的影響。

李雅廷說，「汎桌」是一個有趣又好玩的飲食文化教育機構，秉持「以食會友」理念，藉著食物連結人群，落實生活美學，課程採主題式進行，深入探討不同主題。

她表示，「汎桌」也會開設咖啡品飲、橄欖油品飲、香料品嚐、Chesse製作、餐桌佈置、食物攝影等飲食文化課程，讓學員藉由食物重新體會世界，為生活增添更多質感，未來也會與知名主廚合作快閃餐廳，期待藉由這個平台，讓民眾在高雄也能吃到各地美食。

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(中時 )