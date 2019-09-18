網民發動圍堵 馬會取消今晚9月18日所有賽事

反對修訂《逃犯條例》風波觸發多場暴力衝突，港立法會議員何君堯因曾於元朗衝突中與「白衫軍」握手引起爭議，其名下賽馬「天祿」將於今晚出賽，網民藉此號召於圍堵跑馬地賽馬場，導致香港賽馬決定取消今晚賽事。

據《東網》報導，香港立法會議員何君堯在元朗衝突中與進行無差別攻擊的白衣人握手引起爭議，何平日因喜好賽馬，名下愛駒「天祿」今晚(18日)在跑馬地馬場出賽，有網民藉此發起圍堵跑馬地馬場。

賽馬會表示，關注到跑馬地附近地區今晚或會發生不可預計的混亂情況，跑馬地馬場今晚可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，以及馬迷、騎師、馬會員工及馬匹今晚進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排所存在的不確定因素，決定取消賽事，形容是一個艱難決定，對此感到無奈。

何君堯是香港建制派議員，原職律師。今年反送中風波於7月21日在元朗發生大批白衣人毆打反送中黑衣示威者的流血衝突事件。由於事前有人看到何君堯與白衣人握手，反送中支持者認定他與可能是黑幫成員的白衣人有關。此後，何君堯聲稱其地區辦事處接連遭到破壞，父母祖墳也遭人毀損。另有賽馬界代表發起連署，要求馬會取消何君堯會籍，並將他的名下賽駒除役。

(中時電子報)