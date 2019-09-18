蔡英文總統對民進黨九合一敗選原因，除錯誤認知，又引喻失當。日前到高雄拜會活動時，致詞中表示，高雄市「我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，所以（明年）一月十一日要把小孩收回來」。對此，國民黨台北市議員羅智強批評：蔡英文可能還停留在「天下無不是的父母」的年代。

羅智強在臉書指出，如果陳菊真的是高雄的媽媽，那這個媽媽也是虐待小孩被法院判決停止親權的那種。

羅智強連提三問題請蔡英文回答：有媽媽會把小孩的弄得遍體鱗傷，身上有5000個坑洞嗎？

有媽媽會把外界給小孩治病的捐款，挪做他用嗎？最後，陳菊若做得好，韓國瑜還可能會當選嗎？

其實，蔡英文總統這次失言，除藍營憤起撻伐，連前總統陳水扁也嚴詞批評，「這是對高雄選民最大的羞辱！」直指高雄是高雄人的共同母親，不是小孩；高雄人是總統頭家的也是城市的主人，更不是小孩。並批蔡英文認知「那是古代封建思想，市長在民主時代只是公僕而已。」

(中時電子報)